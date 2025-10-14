کوچکترین رایانه هوش مصنوعی جهان عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این شرکت پس از ماه‌ها انتظار از فردا (۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی) فروش دستگاه DGX Spark را از طریق وب‌سایت NVIDIA.com و برخی فروشگاه‌های منتخب آغاز خواهد کرد.

هرچند این دستگاه شبیه یک رایانه رومیزی جمع وجور است اما DGX Spark برای همه کاربران طراحی نشده است. این ابزار هوش مصنوعی قدرتمند برای کمک به توسعه دهندگان، محققان و دانشجویانی که مدل‌های پیشرفته را به طور داخلی راه اندازی می‌کنند، توسعه یافته است.

انویدیا آن را کوچک‌ترین ابررایانه هوش مصنوعی جهان توصیف کرده و وعده داده عملکردی در مقیاس دیتاسنترها را در قالبی که روی میز جای گیرد، داشته باشد.

این پردازنده از ترکیب یک سی پی یو Grace مبتنی بر ساختار Arm با ۲۰ هسته و یک جی پی یو نسل Blackwell بهره می‌برد که دارای همان هسته‌های CUDA موجود در کارت گرافیک RTX ۵۰۷۰ است.

انویدیا این پیکربندی را برای توسعه هوش مصنوعی روی دسکتاپ بهینه‌سازی کرده تا به کاربران امکان دهد مدل‌های هوش مصنوعی بزرگ را بدون اتکا به ابررایانشی ارتقا دهند و فعال کنند. GB۱۰ با اتکا به نسل پنجم Tensor Cores و پشتیبانی FP۴ به ازای هر ثانیه رایانش هوش مصنوعی تا هزار میلیارد عملیات انجام می‌دهد.

این سیستم همچنین شامل فناور اتصال داخلی NVLink-C۲C است که پنج برابر پهپادی باند بیشتری نسبت به PCIe نسل ۵ ارائه می‌دهد. این ویژگی انتقال بی‌وقفه داده‌ها بین سی پی یو و جی پی یو را ممکن می‌سازد و آن را برای بارهای کاری حافظه‌بر مانند استنتاج مدل، شبیه‌سازی رباتیک و وظایف هوش مصنوعی مولد ایده‌آل می‌کند.

در این رایانه ۱۲۸ گیگابایت حافظه LPDDR۵x به کار رفته که بین سی پی یو و جی پی یو مشترک است. همچنین حافظه ذخیره چهار ترابایتی NVMe نیز در آن به کار رفته است.