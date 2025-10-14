نیکونژاد: رویکرد آموزش شهروندی باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی نیکونژاد، با اشاره به برگزاری نخستین فستیوال آموزش شهروندی در پارک شادی، گفت: این نوع آموزش، زمانی اثربخش خواهد بود که در دل رویدادهایی نهفته شود که فرصت یادگیری از طریق تجربه را در محیطی امن، شاد و خاطره‌انگیز برای شهروندان فراهم کند.

وی افزود: جمع‌بندی بازخوردهای مردمی که به اتفاق خانواده‌ها در این فستیوال حضور یافته بودند، نشان داد که یادگیری از طریق تجربه می‌تواند به ایجاد تغییر رفتار پایدار، ماندگار و ایمن کمک کند؛ چرا که در این روش به جای تمرکز صرف بر یک عادت، مهارت‌های جدیدی شکل می‌گیرد و رفتارهای تازه‌ای در زندگی روزمره نهادینه می‌شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد، با اشاره به برپایی ۳۷ غرفه متنوع و کاربردی در این فستیوال اظهار کرد: این رویداد با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کارشناسان خبره، موضوعات مختلفی را در حوزه شهر ایمن مطرح کرد و برای همه گروه‌های سنی و اقشار مختلف مردم مفید و قابل توجه بود. فضای شاد و صمیمی پارک شادی نیز به تقویت ارتباط خانواده‌ها با مفاهیم آموزشی و ایمنی کمک کرد.

نیکونژاد خاطرنشان کرد: هر فرد در هر لحظه ممکن است با شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه شود؛ از خطرات رانندگی و کوهنوردی گرفته تا امداد اولیه در حوادث، آتش‌سوزی، یا مشکلات ناشی از ساخت‌وسازهای ناایمن. آموزش‌های پایه‌ای می‌تواند به هر شهروند کمک کند تا در چنین موقعیت‌هایی واکنش درست نشان دهد و حتی موجب نجات جان خود، خانواده یا دیگران شود. البته برای کسب مهارت‌های فنی‌تر و تخصصی، شرکت در دوره‌های ویژه‌تر ضروری است.

وی در پایان با قدردانی از اقدام خلاقانه و مؤثر شهرداری، جمعیت هلال‌احمر، سازمان نظام مهندسی، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های همکار در برگزاری «فستیوال یزد ایمن» گفت: این رویداد توانست با تلفیق تئوری و عمل، فرصت‌های جدیدی برای یادگیری شهروندان فراهم کند و موجب ماندگاری بیشتر مفاهیم آموزشی شود. شایسته است از این پس آموزش‌های شهروندی صرفاً به کلاس‌های تئوریک محدود نشود، بلکه شهروندان بتوانند در محیطی امن، آموزش و تجربه را هم‌زمان بیاموزند و تمرین کنند.