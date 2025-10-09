  1. استانها
پاک‌سرشت: یزدی‌ها در قالب سرگرمی با اصول ایمنی آشنا می‌شوند

یزد- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی یزد گفت: نخستین فستیوال تجربه‌محور «یزد ایمن» از ۱۶ تا ۱۸ مهر در پارک شادی برگزار می‌شود تا شهروندان با سرگرمی، مهارت‌های عملی ایمنی را بیاموزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک‌سرشت از برپایی نخستین فستیوال تخصصی و تجربه‌محور ایمنی و پیشگیری از حوادث با عنوان «یزد ایمن» خبر داد و گفت: این رویداد از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه در محل پارک شادی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد متفاوت این فستیوال افزود: «یزد ایمن» بر پایه آموزش‌های تجربه‌محور و تعاملی طراحی شده است تا شهروندان از لحظه ورود به مجموعه، درگیر سناریوهای آموزشی، ایستگاه‌های عملیاتی و تمرینات میدانی شوند و مفاهیم ایمنی را به‌صورت ملموس، کاربردی و جذاب فراگیرند.

پاک‌سرشت با بیان اینکه این رویداد برای تمامی گروه‌های سنی طراحی شده است، گفت: در جریان فستیوال، برنامه‌های متنوعی شامل مانورهای امداد و نجات، کارگاه‌های آموزشی تخصصی و عمومی، مسابقات مهارتی و بازی‌های محیطی با محور ایمنی برگزار خواهد شد تا افراد ضمن سرگرمی، آموزش‌های حیاتی را نیز دریافت کنند.

وی افزود: اجرای نمایش‌های خیابانی، تئاترهای شهروندی، سرود و عروسک‌های غول‌پیکر از دیگر بخش‌های فرهنگی این فستیوال است که باهدف ترویج فرهنگ پیشگیری و افزایش آمادگی عمومی طراحی شده است، همچنین، رژه خودرویی و نمایش تجهیزات امدادی و آتش‌نشانی با حضور نیروهای عملیاتی از بخش‌های دیدنی این برنامه خواهد بود.

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش همگانی در کاهش حوادث شهری گفت: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ایمنی و آمادگی در برابر بحران‌ها داشته باشد و یزد را به‌عنوان الگوی شهر ایمن کشور مطرح کند.

