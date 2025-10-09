به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک‌سرشت از برپایی نخستین فستیوال تخصصی و تجربه‌محور ایمنی و پیشگیری از حوادث با عنوان «یزد ایمن» خبر داد و گفت: این رویداد از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه در محل پارک شادی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد متفاوت این فستیوال افزود: «یزد ایمن» بر پایه آموزش‌های تجربه‌محور و تعاملی طراحی شده است تا شهروندان از لحظه ورود به مجموعه، درگیر سناریوهای آموزشی، ایستگاه‌های عملیاتی و تمرینات میدانی شوند و مفاهیم ایمنی را به‌صورت ملموس، کاربردی و جذاب فراگیرند.

پاک‌سرشت با بیان اینکه این رویداد برای تمامی گروه‌های سنی طراحی شده است، گفت: در جریان فستیوال، برنامه‌های متنوعی شامل مانورهای امداد و نجات، کارگاه‌های آموزشی تخصصی و عمومی، مسابقات مهارتی و بازی‌های محیطی با محور ایمنی برگزار خواهد شد تا افراد ضمن سرگرمی، آموزش‌های حیاتی را نیز دریافت کنند.

وی افزود: اجرای نمایش‌های خیابانی، تئاترهای شهروندی، سرود و عروسک‌های غول‌پیکر از دیگر بخش‌های فرهنگی این فستیوال است که باهدف ترویج فرهنگ پیشگیری و افزایش آمادگی عمومی طراحی شده است، همچنین، رژه خودرویی و نمایش تجهیزات امدادی و آتش‌نشانی با حضور نیروهای عملیاتی از بخش‌های دیدنی این برنامه خواهد بود.

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش همگانی در کاهش حوادث شهری گفت: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ایمنی و آمادگی در برابر بحران‌ها داشته باشد و یزد را به‌عنوان الگوی شهر ایمن کشور مطرح کند.