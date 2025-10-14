شیوع معلولیت بینایی در استان سمنان؛ شاهرود رکورددار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح سه شنبه در مراسم هفته ملی و روز جهانی عصای سفید به همت انجمن نابینایان و محل همایش کتابخانه های عمومی استان برگزار شد، ابراز داشت: هدف از برگزاری این رویداد توانمند سازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای آسیب‌های بینایی است.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۱۴۰ معلول تحت پوشش بهزیستی استان سمنان هستند، افزود: از این تعداد دو هزار و ۹۸ نفر آسیب‌های بینایی دارند.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه از این تعداد یک هزار و ۳۳۴ نفر مرد و ۷۶۴ نفر زن را شامل می‌شود، ابراز داشت: ۶۴۷ نفر با اختلالات خفیف، ۵۹۴ نفر متوسط، ۷۲۴ نفر شدید و ۱۳۰ نفر بسیار شدید مواجه هستند.

نسیمی توزیع شهرستانی افراد را به ترتیب سمنان ۵۶۱، شاهرود ۶۳۶، دامغان ۳۴۲، گرمسار ۲۱۴، مهدیشهر ۱۶۱، میامی ۱۳۸، آرادان ۵۰ نفر اعلام و تصریح کرد: نرخ شیوع معلولیت بینایی در استان ۳۱ نفر در هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است.

وی افزود: برای اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان ۳ تا ۶ سال و غربالگری ۲۷ هزار و ۶۱ کودک، که از این میان ۷۳۷ نفر به اپتومتریست ارجاع، ۴۷ نفر به چشم‌پزشک معرفی و هشت نفر مبتلا به آمبلیوپی شناسایی شدند همچنین برای ۱۲۱ نفر کمک‌هزینه عینک پرداخت شد.