غربالگری بینایی ۱۵ هزار کودک در استان سمنان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به صورت مجازی و به میزبانی بهزیستی استان سمنان با اشاره به اقدامات حوزه سلامت سنجی گروه‌های هدف بهزیستی در سال ۹۹ بیان کرد: اجرای غربالگری بینایی برای ۱۵ هزار کودک یکی از اقدامات در خور توجه طی سال ۹۹ بود که در سطح استان انجام شد.

وی با بیان اینکه این غربالگری‌ها در تشخیص به موقع نارسایی‌های بینایی بسیار تأثیر دارد، ابراز کرد: علی رغم کرونا و مشکلات آن، با نوبت دهی به خانواده‌ها و دوری از تجمع توانستیم غربالگری خوبی را در سطح استان انجام دهیم که با همکاری والدین کودکان صورت گرفت.

ارائه خدمات مشاوره و ترک اعتیاد

مدیرکل بهزیستی سمنان با اشاره به انجام غربالگری شنوایی برای شش هزار و ۶۹۴ نوزاد طی سال ۹۹ بیان کرد: بسیاری بیماری‌ها و نارسایی‌های چشم و گوش هستند که اگر در سنین اندک و به موقع تشخیص داده شوند، می‌توانند درمان شوند و لذا این غربالگری‌ها در این راستا اهمیت دارد.

ایزد پور از ارائه آموزش پیش از ازدواج به سه هزار و ۲۳۰ نفر طی سال ۹۹ در سطح استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: در این سال همچنین سه هزار مشاوره زندگی سالم نیز به خانواده‌های استان ارائه شده است.

وی از ارائه خدمات در مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به دو هزار و ۷۵۰ نفر در سطح استان سمنان طی سال ۹۹ خبر داد و ابراز کرد: در حوزه اعتیاد ۱۵۵ نفر از اقدامات شاخص معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی استان سمنان بهره مند شدند.