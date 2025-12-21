  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

سنچولی: ۷ واحد صنفی متخلف در زابل پلمب شد

سنچولی: ۷ واحد صنفی متخلف در زابل پلمب شد

زابل- فرمانده انتظامی شهرستان زابل از پلمب ۷ واحد صنفی متخلف در زابل در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف خبر داد.

سرهنگ حسینعلی سنچولی به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در جریان این طرح ۷ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمب و به ۱۲ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات و رفع مشکلات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح‌ها، از شهروندان خواست؛ تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6696747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها