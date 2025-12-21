سنچولی: ۷ واحد صنفی متخلف در زابل پلمب شد

سرهنگ حسینعلی سنچولی به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در جریان این طرح ۷ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمب و به ۱۲ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات و رفع مشکلات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح‌ها، از شهروندان خواست؛ تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.