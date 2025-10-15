برنامه همکاری نظامی راهبردی ۵ ساله میان روسیه و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آن دری بلوسوف» وزیر دفاع روسیه امروز چهارشنبه با همتای بلاروسی خود دیدار و رایزنی کرد.
وزیر دفاع روسیه در این خصوص گفت: وزرای دفاع روسیه و بلاروس برنامه مشارکت راهبردی برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۳۰ را تصویب خواهند کرد. روابط روسیه و بلاروس نمونهای از حسن همجواری در چارچوب جنگ ترکیبی است که توسط غرب به راه افتاده است. روسیه و بلاروس در حال تقویت ظرفیت دفاعی یکپارچه، تامین مشترک تسلیحات نظامی و ایجاد همکاری بین مجموعههای دفاعی-صنعتی دو کشور هستند.
«آن دری بلوسوف» افزود: غرب پایههای گفتگوی سازنده بین کشورهای دارای سلاح هستهای را تضعیف کرده است. اتحاد دو کشور روسیه و بلاروس در حوزه دفاعی یکی از عوامل کلیدی در حفظ ثبات در شرایط فعالیتهای خصمانه ناتو به شمار میرود. روسیه و بلاروس در چارچوب برنامه همکاری نظامی خود برای سال آینده، ۱۶۴ رویداد برگزار خواهند کرد. طرفین یک برنامه همکاری نظامی راهبردی ۵ ساله دیگر امضا کردند. مسکو به تجهیز ارتش بلاروس با سلاحهای مدرن، با دقت بالا و فناوری پیشرفته ادامه خواهد داد.
