  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹

محورهای رایزنی میان رؤسای جمهور روسیه و بلاروس

محورهای رایزنی میان رؤسای جمهور روسیه و بلاروس

کرملین اعلام کرد: در رایزنی پوتین و لوکاشنکو، تأکید شد که اقدامات تحریک آمیز کی یف در میانه رایزنی‌ها میان مسکو و واشنگتن در مورد حل و فصل بحران اوکراین روی داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای از رایزنی میان رؤسای جمهور روسیه و بلاروس خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو (رؤسای جمهور روسیه و بلاروس) در جریان یک تماس تلفنی سال نو را به یکدیگر تبریک گفتند.

کرملین در این خصوص اضافه کرد: لوکاشنکو حمله وقیحانه اوکراین به اقامتگاه پوتین را محکوم کرد. در جریان مکالمه بین پوتین و لوکاشنکو، تأکید شد که اقدامات تحریک آمیز کی یف در میانه رایزنی‌ها میان مسکو و واشنگتن در مورد حل و فصل بحران اوکراین صورت گرفته است.

کد خبر 6709054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها