محورهای رایزنی میان رؤسای جمهور روسیه و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای از رایزنی میان رؤسای جمهور روسیه و بلاروس خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو (رؤسای جمهور روسیه و بلاروس) در جریان یک تماس تلفنی سال نو را به یکدیگر تبریک گفتند.

کرملین در این خصوص اضافه کرد: لوکاشنکو حمله وقیحانه اوکراین به اقامتگاه پوتین را محکوم کرد. در جریان مکالمه بین پوتین و لوکاشنکو، تأکید شد که اقدامات تحریک آمیز کی یف در میانه رایزنی‌ها میان مسکو و واشنگتن در مورد حل و فصل بحران اوکراین صورت گرفته است.