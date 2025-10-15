به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال صدور مجوز فروش موشک دوربرد تام‌هاوک به اوکراین، نوشت که این تصمیم می‌تواند آمریکا را یک قدم دیگر به رویارویی با روسیه نزدیک کند.

ترامپ به‌تازگی گفت که «زلنسکی می‌خواهد تام‌هاوک داشته باشد. ما تام‌هاوک‌های زیادی داریم.» به نوشته نیویورک‌تایمز، این درست همان پیامی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دوست دارد همزمان با آماده شدن برای دیدار جمعه با ترامپ در کاخ سفید، آن را بشنود.

با این حال، این پاسخ در عین حال همان چیزی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره آن هشدار داده و تاکید کرده است که فروش چنین سلاحی به اوکراین به معنای ورود جنگ به «مرحله‌ای جدید» است.

به نوشته نیویورک‌تایمز «تهدیدهای ترامپ مبنی بر تامین تام‌هاوک برای اوکراین، خواه به آنها عمل کند یا نه، نشانه‌ای از استیصال فزاینده او در قبال پوتین است؛ کسی که به رغم تلاش‌های پرسروصدای ترامپ در مسیر دیپلماسی، از تسلیم یا سازش خودداری کرده است»!

وزارت جنگ آمریکا برنامه‌ای را تدوین کرده است که در صورت چراغ سبز ترامپ، به اوکراین تام‌هاوک بفروشد یا منتقل بکند. اما تامین این تسلیحات، چالش‌های بزرگی به همراه دارد به ویژه اینکه اوکراین برای شلیک این موشک‌ها لانچر دریایی یا زمینی هم ندارد.

نیویورک‌تایمز نوشت: اوکراین برای پرتاب و شلیک تام‌هاوک، به یک لانچر نظامی آمریکایی به نام «طوفان» نیاز دارد؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، به گفته مقامات نظامی آمریکا را یک قدم به رویارویی مستقیم با روسیه نزدیک‌تر می‌کند. مشخص نیست که آمریکا در زرادخانه‌اش چه تعداد تام‌هاوک دارد، اوکراین چگونه قادر به نگهداری ایمن آنهاست و تعداد محدود این موشک‌ها چه تاثیری در جنگ خواهد داشت.