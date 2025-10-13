  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

کشف ۱۱۱ فقره انواع سرقت و دستگیری ۴۹ سارق در هرمزگان

کشف ۱۱۱ فقره انواع سرقت و دستگیری ۴۹ سارق در هرمزگان

بندرعباس- رئیس پلیس آگاهی هرمزگان گفت:با تلاش همه جانبه مأموران انتظامی استان در ۷۲ ساعت گذشته ۱۱۱ فقره انواع سرقت کشف و ۵۴ سارق شناسایی و در عملیات های جداگانه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح محله محور و ارتقا امنیت عمومی و اجتماعی به منظور شناسایی و دستگیری سارقان متواری، طرح ضربتی مقابله با سرقت، به مدت ۷۲ ساعت در استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با تلاش همه جانبه و شبانه روزی و گشت زنی‌های هدفمند سایر مأموران انتظامی استان با محوریت پلیس آگاهی، تعداد ۴۹ نفر سارق تحت تعقیب شناسایی و در چند عملیات منسجم دستگیر شدند.

سرهنگ عبدالمجید کرمی با اشاره به اعتراف سارقان به ۱۱۱ فقره انواع سرقت خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق با قرار مناسب روانه زندان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان با هدف پیشگیری از وقوع سرقت در سطح استان از عموم مردم استان خواست ضمن توجه جدی به هشداری پلیسی، در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه موارد مشکوک در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد خبر 6620781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها