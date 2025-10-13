کشف ۱۱۱ فقره انواع سرقت و دستگیری ۴۹ سارق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح محله محور و ارتقا امنیت عمومی و اجتماعی به منظور شناسایی و دستگیری سارقان متواری، طرح ضربتی مقابله با سرقت، به مدت ۷۲ ساعت در استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با تلاش همه جانبه و شبانه روزی و گشت زنی‌های هدفمند سایر مأموران انتظامی استان با محوریت پلیس آگاهی، تعداد ۴۹ نفر سارق تحت تعقیب شناسایی و در چند عملیات منسجم دستگیر شدند.

سرهنگ عبدالمجید کرمی با اشاره به اعتراف سارقان به ۱۱۱ فقره انواع سرقت خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق با قرار مناسب روانه زندان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان با هدف پیشگیری از وقوع سرقت در سطح استان از عموم مردم استان خواست ضمن توجه جدی به هشداری پلیسی، در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه موارد مشکوک در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.