جولان بن گویر در مسجدالاقصی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی باردیگر مسجدالاقصی را مورد هتاکی قرار داد.

وی امروز سه شنبه به همراه شمار زیادی از شهرک نشینان وارد مسجدالاقصی شد. این دومین هتاکی او ظرف هفته جاری محسوب می شود که همزمان با اعیاد یهودی است.

او تحت تدابیر شدیدی نظامیان صهیونیست وارد مسجدالاقصی شد.

اداره اوقاف اسلامی در قدس در بیانیه ای اعلام کرد که بن گویر به همراه دهها شهرک نشین وارد محوطه های مسجدالاقصی شده و مراسم تلمودی انجام داد.

در این بیانیه تاکید شده است که نظامیان اشغالگر مانع از ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجد در زمان حضور بن گویر شدند.

وزارت خارجه اردن این هتاکی بن گویر را محکوم کرد و آن را اقدامی تحریک آمیز و خطرناک و غیرقابل قبول توصیف کرد.