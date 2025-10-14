  1. دانش و فناوری
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

نمایشگاه بین‌المللی «شهر پایدار» افتتاح شد

سومین نمایشگاه بین‌المللی «شهر پایدار»، درجزیره کیش افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، سومین نمایشگاه و همایش بین‌المللی شهر پایدار با محورهای اصلی راهکارهای نوین در مدیریت منابع و انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل هوشمند و زیرساخت‌های سبز شهری، فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در شهرهای پایدار، مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پایدار شهری، طراحی شهری پیشرفته و بهینه‌سازی خدمات شهری و ایجاد ارزش افزوده با حفظ هویت محلی و فرهنگ شهری افتتاح شد.

این رویداد در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش در قالب ۱۰۰ غرفه و با حضور ۱۵۰ شرکت با هدف توسعه پایدار، آغاز به کار کرد.

کیش ۱

سومین نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۲، باحضور سفرای خارجی، نمایندگان کشورها، مسوولان کشوری، شهری و مدیران ارشد شرکت ارتباطات زیرساخت همچون سهراب آغ بیات عضو هیئت مدیره، مهدی فسنقری معاون راهبردی و توسعه کسب و کار، ابوالفضل صالحی مدیرکل مدیریت استراتژیک و معماری سازمانی در جزیره کیش، درحال برگزاری است.

در اولین روز از برگزاری نمایشگاه فعالان بخش خصوصی کشور عراق در غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت حضور یافتند.

کیش ۲

همچنین مدیر عامل شرکت عمران خدمات کیش و مدیران شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از غرفه شرکت ارتباطات زیر ساخت بازدید کردند.

کد خبر 6622176
هنگامه فروغی

