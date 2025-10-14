نیروهای «رادع» در کمین مزدوران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، نیروهای مقاومت عملیات امنیتی گسترده ای علیه مزدوران و عناصر قانون شکن در غزه اجرا کردند.

منابع امنیتی از تداوم مقابله مقاومت با مزدوران و افراد قانون‌گریز در مرکز غزه خبر داده و اعلام کردند که نیروهای «رادع» (وابسته به مقاومت فلسطین) عملیاتی دقیق در مرکز شهر غزه انجام دادند.

یک منبع امنیتی تأکید کرد: برای کسانی که خارج از قانون عمل می‌کنند یا امنیت شهروندان را تهدید می‌کنند، هیچ جایی وجود ندارد. نیروهای «رادع» به رصد تمامی منابعی که صلح و امنیت عمومی را تهدید می‌کنند ادامه خواهند داد و با هر کسی که بخواهد امنیت و ثبات را برهم زند، برخورد خواهد شد.

این نیروها با عناصری که به آوارگان و غیرنظامیان حمله کرده اند، برخورد و آنها را بازداشت کردند.