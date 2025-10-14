  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

سردار الهی: تلاش جهادی راهکاری برای حل ریشه‌ای چالش‌های ترافیکی است

سنندج- فرمانده انتظامی کردستان گفت: معتقدیم تنها با عمل جهادی و تلاش مستمر می‌توانیم چالش‌های موجود در حوزه ترافیک و ایمنی جاده‌ای را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع بزرگ رانندگی پایه یکم «سروش» با تأکید بر اهمیت آموزش تخصصی، گفت: ما اعتقاد داریم تنها با عمل جهادی و تلاش مستمر می‌توانیم چالش‌های موجود در حوزه ترافیک و ایمنی جاده‌ای را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

وی، با اشاره به پیگیری‌های مداوم برای ساخت و تجهیز این مجتمع، اظهار داشت: روحیه جهادی و عمل‌گرایی می‌تواند به تحقق پروژه‌های بزرگ در حوزه نظم و امنیت اجتماعی منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی و مهارت‌محور رانندگی، تأکید کرد: ما اعتقاد داریم تنها با عمل جهادی و تلاش مستمر می‌توانیم چالش‌های موجود در حوزه ترافیک و ایمنی جاده‌ای را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

سردار الهی افزود: مجتمع «سروش» با هدف کاهش تصادفات و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی، با آخرین فناوری‌ها و تجهیزات آموزشی تجهیز شده است و محیطی امن و استاندارد برای آموزش رانندگان پایه یکم فراهم می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطرنشان کرد: این مجتمع، یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین مراکز آموزش رانندگی در استان محسوب می‌شود و آغاز به کار آن علاوه بر ارتقا سطح مهارت‌های رانندگی، به کاهش نرخ تصادفات و تلفات جاده‌ای کمک خواهد کرد و پیامدهای مثبت اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای استان به دنبال دارد.

فرمانده انتظامی استان در پایان ضمن دعوت از همه دستگاه‌های اجرایی و مردم به همکاری و مشارکت در زمینه ارتقا فرهنگ رانندگی و حفظ ایمنی جاده‌ها، بیان داشت: این مجتمع تنها یک گام نخست است و برنامه‌های گسترده‌تری برای توسعه زیرساخت‌های آموزش و ارتقا امنیت ترافیکی در استان در دستور کار داریم.

گفتنی است، مسئولان استانی نیز در این مراسم، از تلاش‌های جهادی سردار "الهی" و تیم همراهش تقدیر کرده و آن را نمونه‌ای موفق از مدیریت کارآمد و متعهدانه در حوزه پلیس و خدمات اجتماعی برشمردند.

