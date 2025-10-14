به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع بزرگ رانندگی پایه یکم «سروش» با تأکید بر اهمیت آموزش تخصصی، گفت: ما اعتقاد داریم تنها با عمل جهادی و تلاش مستمر می‌توانیم چالش‌های موجود در حوزه ترافیک و ایمنی جاده‌ای را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

وی، با اشاره به پیگیری‌های مداوم برای ساخت و تجهیز این مجتمع، اظهار داشت: روحیه جهادی و عمل‌گرایی می‌تواند به تحقق پروژه‌های بزرگ در حوزه نظم و امنیت اجتماعی منجر شود.

سردار الهی افزود: مجتمع «سروش» با هدف کاهش تصادفات و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی، با آخرین فناوری‌ها و تجهیزات آموزشی تجهیز شده است و محیطی امن و استاندارد برای آموزش رانندگان پایه یکم فراهم می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطرنشان کرد: این مجتمع، یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین مراکز آموزش رانندگی در استان محسوب می‌شود و آغاز به کار آن علاوه بر ارتقا سطح مهارت‌های رانندگی، به کاهش نرخ تصادفات و تلفات جاده‌ای کمک خواهد کرد و پیامدهای مثبت اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای استان به دنبال دارد.

فرمانده انتظامی استان در پایان ضمن دعوت از همه دستگاه‌های اجرایی و مردم به همکاری و مشارکت در زمینه ارتقا فرهنگ رانندگی و حفظ ایمنی جاده‌ها، بیان داشت: این مجتمع تنها یک گام نخست است و برنامه‌های گسترده‌تری برای توسعه زیرساخت‌های آموزش و ارتقا امنیت ترافیکی در استان در دستور کار داریم.

گفتنی است، مسئولان استانی نیز در این مراسم، از تلاش‌های جهادی سردار "الهی" و تیم همراهش تقدیر کرده و آن را نمونه‌ای موفق از مدیریت کارآمد و متعهدانه در حوزه پلیس و خدمات اجتماعی برشمردند.