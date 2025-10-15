بررسی گزینه ریاست دانشگاه آزاد و شریف در هفته آینده

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی تشکیل جلسه کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها و بررسی صلاحیت گزینه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ما انشاالله به زودی جلسه را تشکیل می‌دهیم، احتمالاً اوایل هفته آینده جلسه تشکیل می‌شود.

وی درخصوص تأیید صلاحیت سرپرست دانشگاه صنعتی شریف نیز افزود: بقیه رؤسای دانشگاه نیز در دستور کار هستند انشالله هفته آینده نهایی می‌شود.

به گزارش مهر، در پنجاه و نهمین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست علی‌اکبر ولایتی، بیژن رنجبر به عنوان رئیس دانشگاه ازاد اسلامی انتخاب شد.

رنجبر دارای دکتری تخصصی بیوفیزیک و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس است و در گروه‌های بیوفیزیک و نانو بیوتکنولوژی این دانشگاه به تدریس و تحقیق مشغول است.

وی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ریاست دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده داشته و همچنین معاون پشتیبانی و منابع انسانی و مدیر پژوهش‌های کاربردی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بوده است.

پس از شهادت محمدمهدی طهرانچی، رنجبر مسئولیت دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده گرفت.