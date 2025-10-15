  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۲

بررسی گزینه ریاست دانشگاه آزاد و شریف در هفته آینده

بررسی گزینه ریاست دانشگاه آزاد و شریف در هفته آینده

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بررسی صلاحیت گزینه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: احتمالاً اوایل هفته آینده جلسه کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها تشکیل می شود.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی تشکیل جلسه کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها و بررسی صلاحیت گزینه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ما انشاالله به زودی جلسه را تشکیل می‌دهیم، احتمالاً اوایل هفته آینده جلسه تشکیل می‌شود.

وی درخصوص تأیید صلاحیت سرپرست دانشگاه صنعتی شریف نیز افزود: بقیه رؤسای دانشگاه نیز در دستور کار هستند انشالله هفته آینده نهایی می‌شود.

به گزارش مهر، در پنجاه و نهمین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست علی‌اکبر ولایتی، بیژن رنجبر به عنوان رئیس دانشگاه ازاد اسلامی انتخاب شد.

رنجبر دارای دکتری تخصصی بیوفیزیک و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس است و در گروه‌های بیوفیزیک و نانو بیوتکنولوژی این دانشگاه به تدریس و تحقیق مشغول است.

وی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ریاست دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده داشته و همچنین معاون پشتیبانی و منابع انسانی و مدیر پژوهش‌های کاربردی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بوده است.

پس از شهادت محمدمهدی طهرانچی، رنجبر مسئولیت دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده گرفت.

کد خبر 6622316
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      شما که خودت نمک گیر دانشگاه آزاد هستی.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها