  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

برگزاری تمرین تیم بسکتبال استقلال با حضور تاجرنیا

برگزاری تمرین تیم بسکتبال استقلال با حضور تاجرنیا

جلسه تمرینی عصر امروز تیم بسکتبال استقلال با حضور سرپرست مدیرعاملی باشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال استقلال که برای نخستین بار در فصل جاری رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور شرکت کرده است، تمرینات خود را برای هفته سوم این رقابت ها پیگیری می کند.

در جلسه تمرینی عصر امروز (سه شنبه ۲۲ مهر) استقلال، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی حاضر شد و از نزدیک روند آماده سازی آبی پوشان را پیگیری کرد.

تاجرنیا در این بازدید، با اعضای کادر فنی و بازیکنان گفتگو کرد و ضمن قدردانی از تلاش های آنان، حمایت باشگاه را از تیم بسکتبال استقلال اعلام کرد.

در چارچوب هفته سوم لیگ برتر بسکتبال، تیم استقلال روز پنجشنبه در آبادان به مصاف نفت می رود.

کد خبر 6622373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها