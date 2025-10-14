برگزاری تمرین تیم بسکتبال استقلال با حضور تاجرنیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال استقلال که برای نخستین بار در فصل جاری رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور شرکت کرده است، تمرینات خود را برای هفته سوم این رقابت ها پیگیری می کند.

در جلسه تمرینی عصر امروز (سه شنبه ۲۲ مهر) استقلال، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی حاضر شد و از نزدیک روند آماده سازی آبی پوشان را پیگیری کرد.

تاجرنیا در این بازدید، با اعضای کادر فنی و بازیکنان گفتگو کرد و ضمن قدردانی از تلاش های آنان، حمایت باشگاه را از تیم بسکتبال استقلال اعلام کرد.

در چارچوب هفته سوم لیگ برتر بسکتبال، تیم استقلال روز پنجشنبه در آبادان به مصاف نفت می رود.