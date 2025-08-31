  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع لبنانی از حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که یک فروند پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی یک دستگاه موتور سیکلت را هدف قرار داده است.

بنا بر اعلام این خبرنگار، این حمله پهپادی در منطقه النبطیه در جنوب لبنان رخ داده است.

همچنین منابع لبنانی از حمله جدید هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان انجام داد.

گفتنی است حملات پهپادی اسرائیل به عمق خاک لبنان و هدف قرار دادن افراد و وسایل نقلیه، به یکی از اقدامات روزمره رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و این در حالیست که دولت لبنان در داخل این کشور بر خلع سلاح حزب الله تاکید دارد. در همین خصوص جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز رشته حملاتی هوایی به منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند. با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، این رژیم به طور مکرر غیرنظامیان لبنان را هدف قرار می‌دهد و این آتش بس را نقض می‌کند.

