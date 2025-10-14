به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر سه شنبه در نشست هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان با تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه روابطعمومیها گفت: توسعه امکانات سختافزاری و نرمافزاری، زمینهساز افزایش کیفیت عملکرد روابطعمومیها است و باید به عنوان یک اولویت جدی دنبال شود.
معاون سیاسی استاندار بوشهر افزود: روابطعمومی زمانی تأثیرگذار خواهد بود که با دانش، تخصص و خلاقیت همراه باشد، آموزشهای کاربردی و بهروز برای کارکنان این حوزه باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا روابطعمومیهای استان بتوانند در سطح ملی بدرخشند.
جهانیان با اشاره به ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: همکاری و اشتراک امکانات روابطعمومیها میتواند موجب صرفهجویی در منابع و افزایش بهرهوری شود.
وی گفت: هر چه هماهنگی بین روابطعمومیها بیشتر شود، خروجی فعالیتها نیز مؤثرتر و منسجمتر خواهد بود.
معاون سیاسی استاندار بوشهر از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان در ابتدای سال آینده خبر داد و تصریح کرد: لازم است مقدمات این انتخابات از هماکنون برنامهریزی شود تا انتخاباتی شفاف، اعتمادآفرین و رقابتی برگزار شود.
وی همچنین خواستار برگزاری همزمان انتخابات هیأت رئیسه روابطعمومی شهرستانها با محوریت فرمانداریها شد.
جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود، اطلاعرسانی صادقانه را یکی از وظایف اصلی مدیران دستگاهها دانست و گفت: مدیران موظف هستنند هرگونه اختلال در خدماترسانی عمومی را بیدرنگ و با شفافیت به مردم اعلام کنند و راهکارهای رفع آن را نیز توضیح دهند.
وی تأکید کرد: روابطعمومیها باید پل ارتباطی صادق میان مردم و حاکمیت باشند و با بهرهگیری از آموزش، فناوری و همافزایی، چهرهای حرفهای و پاسخگو از دستگاههای اجرایی ارائه دهند.
نظر شما