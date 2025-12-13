به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به طرحهای بنیاد مسکن در سطح روستاهای استان اظهار کرد: تسریع در اجرای پروژههای ماندگار در نقاط مختلف، موجب تحول چشمگیر در کیفیت زندگی روستایی شده است.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: بنیاد مسکن استان توانسته با بهرهگیری از نیروهای فنی و باتجربه نقش مؤثری در پیشبرد توسعه استان ایفا کند.
وی، همچنین آمادگی بنیاد تعاون بسیج برای همکاری و مشارکت در اجرای پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی را اعلام کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز گزارشی جامع از عملکرد یکساله بنیاد در بخشهای مختلف از جمله حساب ۱۰۰ امام (ره)، مسکن روستایی، مسکن محرومین، مسکن شهری و پروژههای عمرانی در روستاها ارائه کرد و بر ضرورت همافزایی دستگاهها برای ارتقای سطح خدمات به مردم تأکید داشت.
