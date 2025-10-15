به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسینزاده در خصوص برگزاری دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه و تانزانیا اظهار داشت: خداراشکر توانستیم دو بازی خوب انجام دهیم. تیم تانزانیا با کیفیت ظاهر شد و در برخی بخشها حتی بیش از روسیه ما را تحت فشار قرار داد.
او ادامه داد: روسیه تیمی نبود که بخواهد حتماً مقابل ما به پیروزی برسد و ما هم در آن بازی به اندازهای که انتظار میرفت، عملکرد خوبی نداشتیم. برگزاری چنین دیدارهایی به ما کمک میکند تا روز به روز بهتر شویم.
حسینزاده تصریح کرد: از کادر فنی تشکر میکنم که به من اعتماد کردند. در تیم چند بازیکن مصدوم داریم که با بازگشت آنها، ترکیب تیم تقویت میشود و بازیکنان آمادهتر خواهند بود.
