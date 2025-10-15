  1. ورزش
اظهار نظر عجیب یک ملی‌پوش: تانزانیا بیشتر از روسیه ایران را اذیت کرد!

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازیکنان تیم تانزانیا از کیفیت بالایی برخوردار بودند و دیدار با این تیم از روسیه بیشتر به ما کمک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسین‌زاده در خصوص برگزاری دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه و تانزانیا اظهار داشت: خداراشکر توانستیم دو بازی خوب انجام دهیم. تیم تانزانیا با کیفیت ظاهر شد و در برخی بخش‌ها حتی بیش از روسیه ما را تحت فشار قرار داد.

او ادامه داد: روسیه تیمی نبود که بخواهد حتماً مقابل ما به پیروزی برسد و ما هم در آن بازی به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، عملکرد خوبی نداشتیم. برگزاری چنین دیدارهایی به ما کمک می‌کند تا روز به روز بهتر شویم.

حسین‌زاده تصریح کرد: از کادر فنی تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند. در تیم چند بازیکن مصدوم داریم که با بازگشت آن‌ها، ترکیب تیم تقویت می‌شود و بازیکنان آماده‌تر خواهند بود.

    • نادم GB ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      دوره تمرینات و وظیفه مربی این است که تیم را آماده به زمین بفرستد. اگر بازکنان اماده نیستند باید جلسات تمرین را بیشتر کرد یا آنها که قادر به حضور کارآمد نیستند کنار بگذارند. اگر مربی هم کارآمد نیست باید استعفا دهد. بازکنان باید توجیه شوند که اگر دستورات مربی را موقع عمل بکار نبندند کنار گذاشه می شوند. اینکه مربی بعد از بازی از بازیکنان انتقاد کند به معنی ضعف است.

