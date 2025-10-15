  1. ورزش
سرمربی تانزانیا: شروع بهتری نسبت به ایران داشتیم/ از جوانان راضی هستم

سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا دیدار با ایران را مثبت ارزیابی و اعلام کرد که از بازیکنان تیم خود از جمله نفرات جوان رضایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر و در ورزشگاه آل راشد شهر دبی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید تا ملی‌پوشان کشورمان پس از سه بازی بار دیگر طعم پیروزی را بچشند.

حمد سلیمان سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا در پایان این بازی و در گفتگو با رسانه فدراسیون فوتبال این کشور اظهار داشت: بازی سختی بود اما شروع خوبی داشتیم. سعی می‌کردیم جریان بازی را کنترل کنیم و فشار تیم ایران را مدیریت کنیم، اما حریف با پِرِس سنگین وارد میدان شد و تلاش کرد ما را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی احتمال بروز اشتباهاتی وجود دارد که می‌تواند نتیجه بازی را تعیین کند.

وی افزود: در دیدارهایی از این دست، بروز چنین اتفاقاتی برای تیم‌هایی مانند ما طبیعی است. تلاش کردیم در نیمه دوم انرژی بیشتری بگذاریم و شرایط را تغییر دهیم، اما در برخی صحنه‌ها تصمیم‌گیری‌های درستی نداشتیم و نتوانستیم از موقعیت‌ها بهره ببریم.

سرمربی تیم ملی تانزانیا با اشاره به عملکرد بازیکنانش گفت: با وجود شکست، از بازیکنان جوان تیمم رضایت دارم و به آن‌ها افتخار می‌کنم، زیرا با انگیزه و تعهد بازی کردند. ما در حال ساخت تیمی هستیم که در آینده بتواند رقابت کند و هر کاری که اکنون انجام می‌دهیم، برای آینده فوتبال‌مان است.

سلیمان در پایان خاطرنشان کرد: بازیکنانم نمایش خوبی داشتند، حتی اگر نتیجه دلخواه را نگرفتیم، اما چنین بازی‌هایی به ما کمک می‌کند تا در مسابقات بعدی عملکرد بهتری داشته باشیم.

