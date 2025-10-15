به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی بازی‌های کشورهای اسلامی از ۱۶ آبان ماه به میزبانی ریاض عربستان برگزار خواهد شد. این مسابقات در ۶ وزن المپیکی برگزار می‌شود و ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلو، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلو، علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلو، غلامرضا فرخی در ۸۷ کیلو، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلو و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم تشکیل می‌دهند.

پیش از این به دلیل جراحی زانوی علیرضا مُهمدی، غلامرضا فرخی قهرمان وزن ۸۲ کیلوگرم جهان جایگزین او شده بود، ضمن اینکه در ۱۳۰ کیلوگرم نیز از قبل، فردین هدایتی به عنوان نماینده سنگین‌وزن معرفی شد.

پیش از این اهورا بویری هم برای اعزام به این رقابت‌ها معرفی شده بود که کارهای مربوط به ویزای او درست نشد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم هم مسابقه انتخابی بین علیرضا عبدولی و امیر عبدی برگزار شد که در نهایت عبدی توانست صاحب دوبنده تیم ملی در بازی‌های کشورهای اسلامی شود.

