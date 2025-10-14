به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ امروز (سه شنبه 22 مهر) با حضور سردار حسن حسن زاده فرمانده این سپاه، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و جمعی از مسئولان و ملی پوشان این رشته برگزار شد.

کشتی ایران باشگاهی با ۹۰ میلیون عضو است و قهرمانانش قلب ملت را شاد کردند

سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، در مراسم تقدیر از تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، ضمن تبریک به قهرمانان و قدردانی از فدراسیون کشتی، اظهار داشت: در مدیریت کشور، به‌ویژه در حوزه ورزش، طی سال‌های اخیر ثابت شده است که اگر فردی با تخصص، ایمان و نگاه ملی وارد میدان شود، می‌تواند با رویکردی جامع و مردمی، موفقیت‌هایی خلق کند که ملت ایران از آن احساس غرور کند و در عین حال این موفقیت‌ها به عنوان یک الگوی مدیریتی برای سایر مدیران کشور نیز مطرح شود.

وی افزود: نگاه همه‌جانبه و پرداختن به تمام ابعاد ورزشی، از جمله کشتی، اهمیت زیادی دارد. باید شرایط لازم برای رشد و موفقیت قهرمانان فراهم شود. به همین دلیل به آقای دبیر پیشنهاد می‌کنم هرچند وقت یک‌بار از نزدیک در اردوها حضور پیدا کند و وضعیت تمرینات و امکانات را ببیند، زیرا نگاه جامع و مدیریتی او می‌تواند بیش از پیش بسترهای رشد این ورزش را فراهم کند.

قدردانی از دبیر، مربیان و قهرمانان کشتی

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در ادامه گفت: از برادر عزیزمان آقای دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، و همچنین سرمربیان تیم‌های ملی آزاد و فرنگی و همه مربیان و دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم که سال‌ها زحمت کشیده‌اند تا امروز شاهد ثمره تلاش‌های آنان باشیم. به همه این عزیزان دست‌مریزاد می‌گویم، به‌ویژه به کشتی‌گیران تهرانی که قلب یک ملت را شاد کردند.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: تمام قهرمانان ما با افتخار به ملت و پرچم کشور احترام گذاشتند و خداوند آنان را عزیز و بزرگ می‌دارد، زیرا توانستند قلب یک ملت را شاد کنند. امروز کشتی ایران همانند یک باشگاه بزرگ ملی است که ۹۰ میلیون نفر عضو دارد. ما به شما افتخار می‌کنیم و یقین داریم خداوند به همه شما عزت خواهد داد.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) با اشاره به جایگاه معنوی قهرمانان گفت: پهلوانانی مانند شهید حاجی‌زاده در عرصه موشکی افتخار آفریدند و شما نیز در میدان ورزش همین مسیر را ادامه می‌دهید. او با ایمان و هدف الهی زندگی‌اش را وقف کشورش کرد و شما نیز با تلاش، غیرت و فداکاری خود، پرچم ایران را بر فراز جهان برافراشتید. قهرمانان ما تمام وجودشان را برای شادی مردم و سربلندی میهن گذاشتند و خداوند نیز به آنان عزت عطا کرده است.

اهدای فیش سفر حج به قهرمانان کشتی

در پایان مراسم تجلیل به کشتی‌گیران تهرانی و سرمربیان تیم‌های ملی به همراه خانواده‌هایشان فیش سفر زیارتی حج اهدا شد. اقدامی که با تشویق حاضران و فضای پرشور مراسم همراه بود.