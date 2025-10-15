به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیرخواه، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، درخصوص تازهترین اقدامات انجام شده به منظور ساماندهی ترافیکی میدان صادقیه از تلاش برای طراحی یک مسیر زیرگذر شمالی- جنوبی در این میدان خبر داد و گفت: این مسیر زیرگذر ضمن اتصال غیرهمسطح بزرگراه جناح در جنوب میدان صادقیه و بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی در شمال میدان، مجموعه ترددهای شرقی- غربی در این محدوده پررفت و آمد را تسهیل خواهد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی ترافیکی میدان صادقیه تصریح کرد: حجم تردد در این میدان فراتر از یکصد هزار نفر در ساعت است که یکی از دلایلش ایستگاه متروی نزدیک این میدان است که با خط ۵ متروی تهران (مسیر ریلی تهران- کرج) نیز در ارتباط است. از دیگر عوامل فراوانی بالای سفرهای مقصدی و تداخل آن با سفرهای عبوری در این نقطه از غرب پایتخت؛ نزدیکی به میدان آزادی -به عنوان یکی از مهمترین گرههای ترافیکی شهر تهران-، حجم بالای تردد در مسیرهای شمالی- جنوبی و نیز تداخل حرکتی عابران پیاده با وسایل نقلیه در تقاطع خیابان سازمان آب- بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی است که مجموع این موارد احداث زیرگذر در محل فعلی میدان صادقیه را ضروری ساخته است.
مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ادامه مطالعات و طراحیها در حوزه تکمیل تقاطعات غیرهمسطح، با یادآوری اینکه مطالعات و طراحیهای مربوط به تکمیل و احداث تقاطعات ۹۸ گانه در اسفندماه سال گذشته به اتمام رسید، گفت: در همین راستا مطالعاتی جامع با هدف تکمیل دیگر تقاطعهای غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفته است.
خیرخواه در ادامه با بیان اینکه طی این مطالعات، امکان اجرای رمپ و لوپهای تکمیلی براساس شرایط موجود، معیارهای هندسی، وضعیت تملک اراضی، الزامات ترافیکی و ملاحظات اقتصادی و زیستمحیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: نتایج مطالعات فوق میتواند مبنای تصمیمگیریهای آتی و برنامهریزیهای کلان در تکمیل شبکه تبادلات ترافیکی باشد.
