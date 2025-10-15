به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت یازدهمین سالگرد ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره) به همت پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیهالسلام دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار میشود.
حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری؛ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه دراین مراسم سخنرانی داشته و آقای حسین زاده مداح این مراسم خواهند بود.
براساس این گزارش این مراسم با حضور مهمانان برجسته کشوری و اساتید دانشگاهها، واقع در میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، درب شماره ۴، سالن شهدای گمنام (آمفی تئاتر) دانشگاه امام صادق علیهالسلام پردیس خواهران برگزار میشود.
