نورمفیدی: اقتدار ملی در گرو عقلانیت مدیریتی و انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، عصر شنبه در دیدار با نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، با اشاره به حساسیت‌های مقطع فعلی کشور، اظهار کرد: عبور موفق از بحران‌ها تنها از مسیر عقلانیت، حفظ استقلال، و تکیه بر توان داخلی ممکن است.

وی با اشاره به سیره پیامبران الهی در ارتباط‌گیری با افکار عمومی گفت: انبیا همواره با زبان مردم خود سخن می‌گفتند تا پیام الهی را به درستی منتقل کنند؛ امام خمینی (ره) نیز با همین رویکرد توانست انقلابی مردمی رقم بزند.

نورمفیدی با تبیین دو مسیر متفاوت پیش‌روی کشور خاطرنشان کرد: تسلیم در برابر فشارهای خارجی و عقب‌نشینی از مواضع هسته‌ای و دفاعی به معنای فروپاشی استقلال و از دست رفتن هویت ملی است؛ در مقابل، حفظ اقتدار از طریق مدیریت مدبرانه و حفظ انسجام داخلی، تنها راهکار عقلانی برای پیشبرد منافع کشور است.

امام‌جمعه گرگان همچنین با تأکید بر نقش دیپلماسی منطقه‌ای و توسعه روابط با کشورهایی نظیر چین و روسیه، گفت: تعامل سازنده با قدرت‌های شرقی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، می‌تواند در تثبیت جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی مؤثر باشد.

وی در ادامه، وحدت و انسجام اجتماعی را سرمایه اصلی نظام دانست و اظهارکرد: هرگونه دوقطبی‌سازی و التهاب اجتماعی خواسته دشمنان است؛ همه ما وظیفه داریم برای حفظ آرامش و همبستگی ملی تلاش کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به موضوعات فرهنگی روز، از جمله مسئله حجاب، تأکید کرد و گفت: برخوردهای سخت‌گیرانه در حوزه‌های فرهنگی اثربخش نیست؛ تنها از مسیر گفتگو، منطق، و رفتارهای محبت‌آمیز می‌توان به اصلاح پایدار در بستر جامعه دست یافت.