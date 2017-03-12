به گزارش خبرنگار مهر، محمد شروین اسبقیان ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت ژیمناستیک همدان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع خانواده ژیمناستیک و ورزش همدان گفت: ژیمناستیک از ورزش های پایه است و باید در راستای همگانی کردن این ورزش تلاش کرد

وی در ادامه گفت: خوشبختانه استان همدان همیشه حرفهایی در ورزش قهرمانی و اثبات خود داشته و نتایج ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت و کسب رتبه های برتر، نشانگر زحمات مسئولان ورزش استان همدان است.

وی افزود: در راس هیئت ژیمناستیک استان رئیس این هیئت قرار دارد که کارهای مثبتی انجام شده و ما برآنیم از تجربیات وی در فدراسیون بهره بگیریم.

اسبقیان با بیان اینکه در فدراسیون ژیمناستیک اتفاقات خوبی رخ داده و فرزندان غیور ما با حضور در اردوهای تیم ملی و کسب مدال در مسابقات آسیایی خود را ثابت کردند، گفت: از مهم ترین اهداف ما المپیک ۲۰۲۰ که تلاش می کیم ژیمناستیک کاران کشور کسب سهمیه کنند.

اسبقیان گفت: انتظار ما از مجمع انتخاباتی هیئت ژیمناستیک تدوین برنامه های چهارساله خود در راستای اهداف فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان است تا افق ورزش ژیمناستیک را درخشان کند.

برگزاری ۲۰ مجمع انتخاباتی رئیس هیئت در سال جاری

مدیرکل ورزش و جوانان همدان نیز گفت: طی سالجاری ۲۰ مجمع انتخاباتی برای تعیین رئیس هیئت در استان همدان برگزار شد.

رسول منعم گفت: ۵۸۹ مدال از مجموع افتخارات کسب شده در سال جاری به صورت انفرادی توسط قهرمانان ورزشی کسب شده است.

وی اضافه کرد: ۳۵ عنوان نیز در میادین بین المللی به دست آمده است.

منعم عنوان کرد: در سال جاری ۴۲۳ ورزشکار همدانی به اردوهای تیم ملی دعوت شده اند و از این تعداد ۱۰۵ ورزشکار عضو ثابت تیم های ملی در رشته های مختلف بوده اند.

وی افزود: امسال میزبانی ۱۱۰ میزبانی کشوری و سه میزبانی رویدادهای بین المللی به استان همدان سپرده شد و ۲۰ مجمع انتخاباتی و سالیانه در استان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در ادامه با اشاره به برگزاری مطلوب جشنواره استعدادیابی ورزشی در این استان گفت: اطلاعات ۱۱ هزار ورزشکار مستعد در قالب این جشنواره در سامانه ثبت شده است.

وی یادآور شد: استان همدان در ۷ رشته ورزشی کشتی، همگانی، پینگ پنگ، اسکیت، جودو، کبدی و دوومیدانی میزبان جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی بود و هدف اصلی این جشنواره استعدادیابی رده های سنی ۸ تا ۱۴ سال است.