تقدیر مجمع خیرین ورزشی همدان از کیمیا زارعی قهرمان پرافتخار روئینگ

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی با حضور مسئولان ورزش و در دفتر نماینده همدان در مجلس، از کیمیا زارعی قهرمان پرافتخار روئینگ کشور و از افتخارات استان همدان توسط مجمع خیرین ورزشی هگمتانه تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تجلیل از زارعی اظهار کرد: کیمیا زارعی از ورزشکاران مدالآور و پرافتخار همدان است که در مسابقات آسیایی مدالهای خوشرنگی کسب کرده و انشاءالله شاهد درخشش بیشتر او در رقابتهای آسیایی آینده و بازیهای المپیک خواهیم بود.
وی افزود: حضور بانوان همدانی در عرصه ورزش حرفهای نشان از ظرفیت بالای استان دارد و ادارهکل ورزش و جوانان با همراهی خیرین ورزشی از تداوم مسیر قهرمانی این ورزشکار حمایت خواهد کرد.
در پایان این مراسم، از سوی مجمع خیرین ورزشی هگمتانه مبلغ ۳۰ میلیون تومان به عنوان هدیه نقدی به این ورزشکار اهدا شد و همچنین هدیه ویژهای از طرف حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی به قهرمان همدانی اهدا گردید.
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