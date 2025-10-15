سخنگو شورای شهردیر: بیرون کشیدن«نجیرم» ازدل خاک نیازمند اعتبارویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربی صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از کتاب بندر تاریخی نحیرم در شهر دیر اظهار کرد: کتاب تاریخ بندر نجیرم درباره تاریخ و جغرافیای شهرستان دیر منتشر شده که طبق گفته نویسنده قدمت زیست انسان در این شهر را به ۸۰ هزار سال پیش بازمیگرداند و این پتانسیل تبدیل دیر به یک جاذبه گردشگری مهمتر از سیراف را نشان میدهد.
ربی تأکید کرد: کتاب تاریخ بندر نجیرم تنها درباره شهر دیر نیست بلکه شامل شرح منطقه از جمله نرکو، جبرانی، بطانه، الی، دیر، سورو و گنوی و غیره است و به عنوان سند افتخاری برای شهر دیر تلقی میشود. همچنین، این اثر سال گذشته جزو ۱۴ اثر برتر در حوزه تاریخ و جغرافیا نامزد کتاب سال شده که نشاندهنده ارزش و جایگاه بالای آن است.
سخنگوی شورای شهر دیر گفت: پیگیری پروژه تاریخ بندر نجیرم از سال اول شورا آغاز شد و شهرداران وقت از آن استقبال کردند. با وجود چاپ کتاب، رونمایی آن به دلیل «جنگ ۱۲ روزه» و سپس «قطعی مکرر برق» به تأخیر افتاد.
وی از کسانی که در این مسیر و کاوشهای مرتبط با کتاب یاریرسان مؤلف بودند، تشکر کرد.
ربی گفت: کتابخانه جدیدی با مشارکت شهرداری و اداره راه و شهرسازی در شهر دیر در حال ساخت است که به نام «نجیرم» نامگذاری شده است.
وی از فرماندار شهرستان دیر درخواست کرد که در کمیته برنامهریزی سال آینده، اعتباری ویژه برای کاوش در منطقه نجیرم و بیرون کشیدن شهر از دل خاک در نظر بگیرد.
