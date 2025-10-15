لزوم بازنگری در بافت تاریخی شهر ماکو؛فشار مضاعف بر مردم

حجت‌الاسلام سید محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم شهری که در سال‌های اخیر موجب دغدغه مردم و مسئولان شده، وضعیت بافت تاریخی ماکو است، اظهار کرد: محدوده مصوب فعلی بافت، با وجود نیت خیر اولیه برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی، از نظر فنی و کالبدی دارای اشکالات جدی است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از محدوده مصوب در پهنه‌های پرخطر و خارج از محدوده شهری قرار دارد، افزود: بخش دیگری از این محدوده شامل ساختمان‌هایی است که پس از انقلاب ساخته شده‌اند و مشمول تعریف بافت تاریخی نیستند. همچنین در برخی نواحی، شاخص‌های بافت فرسوده مانند ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری مشاهده می‌شود که نیازمند مداخله و نوسازی نه صرفاً حفاظت میراثی است.

حجت الاسلام هاشمی خاطرنشان کرد: شهرداری، شورای شهر و سازمان منطقه آزاد ماکو در سال‌های اخیر با درک مشکلات موجود و با هدف حفظ هسته اصیل تاریخی، در جلسات کارشناسی متعدد و مکاتبات رسمی با وزارت میراث فرهنگی و شورای عالی شهرسازی، پیشنهاد بازنگری و تعدیل محدوده بافت تاریخی را از ۱۵۰ هکتار به ۸۰ و سپس به ۵۰ هکتار ارائه کرده‌اند. هدف این است که محدوده بافت صرفاً شامل بخش‌های واجد ارزش تاریخی و فرهنگی واقعی باشد و اراضی فاقد ارزش میراثی یا پرخطر از آن خارج شود؛ اما این پیشنهاد تاکنون مورد تأیید نهادهای ملی قرار نگرفته است.

امام جمعه ماکو تأکید کرد: امروز با افزایش جمعیت و نیاز مردم به نوسازی و خدمات شهری، ادامه وضعیت فعلی نه تنها از بافت تاریخی محافظت نمی‌کند، بلکه موجب رکود، فرسودگی و کاهش کیفیت زندگی مردم خواهد شد.

وی ضمن درخواست از مسئولان ملی گفت: از وزارت میراث فرهنگی و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور می‌خواهم که موضوع بازنگری و کاهش محدوده بافت تاریخی بر اساس پیشنهاد ۵۰ هکتاری را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهند و زمینه تحقق آن را با همکاری سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های محلی فراهم سازند.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به نقش مردم ماکو در دوران دفاع مقدس و وفاداری آنان به نظام اسلامی افزود: مردم این شهرستان در دوران دفاع مشروع ۱۲ روزه، با اتحاد و همدلی خود پشتیبان نظام و ولایت بودند. شایسته نیست امروز از ناحیه برخی تصمیمات اداری تحت فشار قرار گیرند. اجرای این بازنگری کارشناسی و عادلانه می‌تواند ضمن حفظ هویت تاریخی ماکو، امکان نوسازی، ایمن‌سازی و بهبود کیفیت زندگی در بافت‌های قدیمی را فراهم کند و با کاهش قیمت زمین و اجاره‌بها، به نفع مردم تمام شود.