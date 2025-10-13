به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیدعباس صالحی پس از شنیدن توضیحات مسئولان کتابخانه ملت ترکیه گفت: کتابخانه ملی ایران در حوزههای مختلف اقدامات مطلوبی انجام داده است و میتوانند با کتابخانه ملت ترکیه نیز ارتباط برقرار و رویهای همافزا ایجاد کنند.
وی با برشمردن برخی از اقدامات انجام شده در ارتباط با کتابخانهها افزود: بخشی از این اقدامات به نسخ خطی باز میگردد؛ چراکه نسخههایِ خطیِ برجستهای در دو کشور وجود دارد و همکاریهای قابل توجهی میان ایران و ترکیه برقرار است که میتواند افزایش یابد.
صالحی تصریح کرد: این امکان وجود دارد که میان کتابخانه ملی ایران و برخی دیگر از کتابخانههای ایران با کتابخانه ملت تفاهمنامهای برقرار شود؛ چراکه بخش مهمی از میراث خطیِ اسلامی در ایران و ترکیه قرار دارد و کمکهای دوکشور در این زمینه حتماً به فرهنگ و علم یاری میرساند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخش قابل توجهی از میراث کشورها به نحوی باهم ارتباط دارد و هر مقدار اطلاعاتمان در مورد یکدیگر بیشتر شود در نتیجه آن شناختمان نسبت به کشور خودمان نیز افزایش مییابد.
صالحی با بیان اینکه در حوزه میراث دیجیتال نیز اقداماتی در ایران انجام شده و تجربیات خوبی به دست آمده است، تصریحکرد: مساله دیگر "هوش مصنوعی و کتابخانه" است که در این زمینه نیز فعالیتهایی صورت گرفته از جمله اینکه چگونه میتوان به واسطه هوش مصنوعی از اطلاعات بهره بیشتری برد.
وی با تاکید بر اینکه کتابخانهها بخش مهمی از میراث گذشته و زیربنایی برای آینده انسان هستند، افزود: افزایش ارتباطات با کتابخانهها موجب میشود علاوه بر اینکه گذشته را بهتر بشناسیم، برای آینده نیز چشمانداز بهتری تصویر کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تاکید کرد: امیدوار هستم حضور شما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای بهبود روابط میان کتابخانههای دو کشور اثر گذار باشد.
در ابتدایِ این بازدید رئیس کتابخانه ملت توضیحاتی در مورد این کتابخانه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد.
در پایان نیز چند جلد کتاب از طرف وزیر فرهنگ به مسئولان کتابخانه ملت و کتاب "مثنوی معنوی به زبان فارسی" توسط مسئولان کتابخانه ملت به وزیر فرهنگ اهدا شد.
