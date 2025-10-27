دستورالعمل «مدیریت تعارض منافع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل «مدیریت تعارض منافع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا به سایر معاون‌ها و روسای سازمان‌ها، مدیران کل ستادی و استانی و مدیران موسسات و بنیادهای وابسته ابلاغ شد.

این دستورالعمل در راستای تحقق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ۱۴۱ مبنی بر تصدی همزمان به بیش از یک سمت دولتی و با توجه به الزامات قانونی مندرج در قوانین موضوعه از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون شفافیت قوای سه گانه و همچنین اسناد بالادستی نظیر منشور حقوق شهروندی، با هدف ارتقای سلامت اداری، تقویت اعتماد عمومی، تضمین عدالت سازمانی و صیانت از منافع عمومی، تدوین شده است.