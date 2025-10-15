برگزاری همایش سراسری ذیحسابان و معاونین پشتیبانی سازمان ثبت اسناد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش سراسری مشترک ذیحسابان و معاونین پشتیبانی و منابع انسانی امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه برگزار شد.

همایش سراسری ذیحسابان و معاونین اداری و پشتیبانی، با حضور رئیس سازمان، معاونین، مدیران ارشد، ذیحسابان و معاونین پشتیبانی سراسر کشور با شعار تحول و تعالی راهبردی در ساختار اداری و مالی برگزار و فرصتی برای بررسی راهکارهای عملی در حوزه منابع انسانی، پشتیبانی اداری و کنترل مالی فراهم می‌کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امیدوار است که خروجی این همایش، منجر به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و اجرای برنامه‌های نوین در راستای اهداف ملی شود.