۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

برگزاری همایش سراسری ذیحسابان و معاونین پشتیبانی سازمان ثبت اسناد

سومین همایش سراسری مشترک ذیحسابان و معاونین پشتیبانی و منابع انسانی در سازمان ثبت اسناد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش سراسری مشترک ذیحسابان و معاونین پشتیبانی و منابع انسانی امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه برگزار شد.

همایش سراسری ذیحسابان و معاونین اداری و پشتیبانی، با حضور رئیس سازمان، معاونین، مدیران ارشد، ذیحسابان و معاونین پشتیبانی سراسر کشور با شعار تحول و تعالی راهبردی در ساختار اداری و مالی برگزار و فرصتی برای بررسی راهکارهای عملی در حوزه منابع انسانی، پشتیبانی اداری و کنترل مالی فراهم می‌کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امیدوار است که خروجی این همایش، منجر به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و اجرای برنامه‌های نوین در راستای اهداف ملی شود.

مهدیه حسن نائینی

