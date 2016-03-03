به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست معاونین پشتیبانی، ذیحسابان و روسای امور اداری که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، گفت: بدون مشارکت نیروهای انسانی نمی‌توانیم راه به جایی ببریم و هرکاری که قرار است انجام شود با همکاری نیروی انسانی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به بدنه انسانی ۲۲ هزار نفری بهزیستی در کشور اشاره کرد و افزود: از ابتدای حضورم سعی کردم با همه این نیروها با اولویت مناطق محروم دیدار کنم؛ نیروهای بهزیستی بسیار متخصص و تلاشگر هستند اما براساس بررسی‌های صورت گرفته دریافتی بسیار کمی دارند.

وی با اشاره بر تلاش برای ارتقاء خدمات و رفاهی نیروهای بهزیستی از تخصیص یک میلیون و ۲۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه و بسته حمایتی بیمه آتیه سازان برای آنها خبر داد و افزود: با تاکید بر تمرکززایی، ۶ منطقه را در کشور ایجاد کردیم؛ چراکه معتقدیم تنها نباید به نظرات کارشناسانه نیروهای ستادی بسنده کرد و باید از نظرات مفید کارشناسان استان‌ها هم استفاده کنیم.

محسنی‌بندپی در پایان بر لزوم توجه به آموزش و پژوهش تاکید کرد و یادآور شد: تنها با کمک پژوهش می‌توانیم معلولیت را ریشه‌کن کنیم، چراکه در حال حاضر سالانه ۴۰ هزار معلول در کشور متولد می‌شود که بهزیستی باید از آنها نگهداری کند؛ لذا با پژوهش می‌توان این افزایش سالانه را پیشگیری کرد.