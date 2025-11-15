به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح شنبه در آئین عملیات ساخت مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده شهید چمران رشت با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی و نقش نیروی متخصص در توسعه اقتصادی اظهار کرد: نمونه واحدهای دارویی فعال در استان نشان می‌دهد سودآوری تنها چندصد نفر نیروی متخصص معادل کل بودجه عمرانی استان است و این امر تأکیدی بر اهمیت سرمایه انسانی ماهر و کارآمد است.

حق‌شناس گیلان را استانی ممتاز از نظر تنوع جغرافیایی و ظرفیت‌های توسعه‌ای دانست و افزود: با برخورداری از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی و موقعیت اقلیمی ویژه، استان قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های علمی و دانشگاهی کشور را دارد.

استاندار با اشاره به وجود بیش از ۷۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های گیلان، این استان را «استانی دانشگاهی» توصیف کرد و گفت: حدود یک‌پنجم جمعیت فعال استان در حوزه آموزش، پژوهش یا تدریس فعالیت دارند و این ظرفیت بی‌نظیر باید در مسیر توسعه دانش‌بنیان و مهارت‌محور به‌کار گرفته شود.

حق‌شناس همچنین با یادآوری سابقه درخشان گیلان در آموزش‌های تخصصی دریایی بیان کرد: پیش از انقلاب، تمامی دریانوردان کشور در انزلی آموزش می‌دیدند و امروز با تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اقتصاد دریاپایه»، این استان ظرفیت بالایی برای توسعه رشته‌های مهارت‌محور دریایی دارد.

وی سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی کشور را ناچیز دانست و افزود: با وجود سواحل گسترده، ایران تنها حدود ۲ درصد از اقتصاد دریاپایه را در اختیار دارد که ضرورت تربیت متخصصان ماهر در این حوزه را دوچندان می‌کند.

استاندار گیلان به رشد ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: تعداد کشتی‌های دارای پرچم جمهوری اسلامی در دریای خزر از صفر در گذشته به بیش از ۱۲۰ فروند رسیده، اما این میزان همچنان متناسب با ظرفیت کشور نیست.

وی افزود: کشورهای منطقه به شدت نیازمند آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه دریانوردی هستند و گیلان می‌تواند به قطب تربیت ناوبر، افسر عرشه، مهندس موتورهای دریایی و سایر نیروی انسانی فنی در این حوزه تبدیل شود.

حق‌شناس در پایان با انتقاد از برخی رویکردهای گذشته در آمایش سرزمینی تصریح کرد: توسعه مراکز آموزشی باید مبتنی بر مزیت‌های واقعی و ظرفیت‌های بومی باشد. گیلان در حوزه دریانوردی و مهارت‌آموزی دارای مزیتی بی‌بدیل است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

گفتنی است؛ عملیات ساخت مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده شهید چمران رشت صبح شنبه با حضور استاندار گیلان، رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور، نمایندگان مردم رشت، خمام، رودسر و املش و صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان آغاز شد.

این مجتمع به مساحت یک هزار و ۶۰۰ مترمربع و با ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار، با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور در استان گیلان احداث می‌شود.