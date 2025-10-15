به گزارش خبرنگار مهر، منصور شکراللهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: ضمن اعلام حمایت و دفاع کامل از ملت مظلوم فلسطین، از هر اقدامی که تضمین کننده آزادی، استقلال و حفظ کرامت انسانی، احقاق حق مردم صبور فلسطین و توقف جنایات، نسل کشی، قحطی و کوچ اجباری ملت شریف باشد، حمایت می‌کنیم.

شکرالهی با اشاره به اجلاس شرم الشیخ، ادامه داد: از اقدام سنجیده، دستگاه دیپلماسی کشورمان برای عدم حضور در این اجلاس قدردانی می‌کنم.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جزایر سه گانه خلیج فارس متعلق به قلمرو سرزمینی ایران است و تا ابد بخشی از نقشه پر افتخار ایران باقی خواهند ماند، تصریح کرد: از حاکمان کشور دوست، مسلمان و همسایه امارات می‌خواهیم از افتادن در دام خطرناک اتحادیه اروپا وآمریکا پرهیز کنند و آرامش منطقه را با توطئه‌های اسرائیلی و آمریکایی برهم نزنند.