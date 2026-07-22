به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: رویکرد ایران نسبت به مذاکره با آمریکا جدی است.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین ادامه داد: هیچ تردیدی وجود ندارد که ایران نسبت به مذاکرات جدی است، اما دیکته و ضرب الاجل را نمی‌پذیرد. دیپلماسی، هنر دستیابی به مصالحه‌های معقول است.



«میخائیل اولیانوف» سپس در ادامه اضافه کرد: مهم‌ ترین موضوع در شرایط کنونی این است که هر دو طرف تأیید کنند از مذاکرات صرف‌نظر نکرده‌اند و آماده ادامه گفتگو هستند.

موضع اولیانوف درباره مذاکره میان ایران وآمریکا در حالیست که ۲ تجاوز پیشین کاخ سفید به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.