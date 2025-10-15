عبدلی: ۷۰ کمپر راهی کویر مرنجاب شدند

محمد جواد عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز و در ساعات نخست جشنواره بین المللی مرنجاب بالغ بر ۷۰ کمپر از سراسر کشور عازم کویر مرنجاب شدند.
وی هدف از این کویر گردی را آشنایی میدانی با این ثروت طبیعی و معرفی و تبیین پتانسیلهای کویری شهرستان آران و بیدگل بیان کرد و افزود: کمپرها در خلال این جشنواره در مناطق خطب شکن، ارغوانی و ریگ بلند حضور پیدا خواهند کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل هدف از برگزاری جشنواره بین المللی مرنجاب را معرفی جاذبههای گردشگری و ظرفیتهای شهرستان و تقویت صنعت بزرگ توریسم با توجه به ابعاد فرهنگی، مذهبی و متناسب با شهرستان آران و بیدگل دانست و ابراز کرد: این رویداد با همکاری شهرداری آران و بیدگل و همکاری تمامی مسئولان شهرستان، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی و همت و تلاش فعالان میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی در حوزههای مختلف برگزار میشود.
