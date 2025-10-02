ورود گردشگران به کویر مرنجاب و سیازگه آران و بیدگل رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد عبدلی شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان گردشگری شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: ظرفیت های گردشگری آران و بیدگل باید به همه مردم ایران و جهان معرفی شود.

وی کویر را یک پتانسیل بالقوه برای توسعه گردشگری شهرستان دانست و ابراز کرد: به مناسبت فرارسیدن هفته گردشگری ورود گردشگران به مرنجاب و کویر سیازگه در شهرستان آران و بیدگل در روزهای پنج شنبه و جمعه رایگان شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: همچنین ورودیه شهر زیرزمینی نوش‌آباد در روز پنجشنبه (۱۰ مهرماه) رایگان و در روز جمعه (۱۱ مهرماه) به صورت نیم‌بها محاسبه خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی کویر مرنجاب خاطرنشان کرد کرد: یکی از مهمترین دغدغه های گردشگران جاده مرنجاب است که عملیات بهسازی آن آغاز شده است.

عبدلی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی مرنجاب خاطرنشان کرد: این جشنواره از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه سال جاری با محورهای گردشگری مذهبی، فرهنگی، طبیعی و تاریخی و همچنین موضوع فرش برگزار می‌شود.