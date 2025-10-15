به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در این رزمایش بزرگ که با مشارکت فرمانداری جاسک، مدیریت بحران استان هرمزگان، کمیسیون بینالدولی اقیانوسشناسی یونسکو (IOC)، جمعیت هلالاحمر، سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای اجرایی برگزار شد، «سناریوی شماره ۳» تعریفشده از سوی یونسکو مبنای عملیات قرار گرفت.
بر اساس این سناریو، زمینلرزهای با قدرت ۹ ریشتر در گسل مکران در مرز ایران و پاکستان شبیهسازی شد که طی آن پیشبینی میشود امواجی به ارتفاع حدود ۶ متر تنها در مدت ۲۲ دقیقه به سواحل بَحل برسند.
صمد حمزهای، رئیس مرکز اقیانوسشناسی هرمزگان با اشاره به اهداف این تمرین گفت: این مانور با هدف ارتقای آمادگی عمومی، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و کاهش خطرپذیری سواحل اجرا شد. روستای بَحل به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و نزدیکی به گسل مکران، مکان مناسبی برای اجرای آزمایشی مسیرهای تخلیه و سیستمهای هشدار بود.
او افزود: در جریان رزمایش، مباحثی چون شناسایی علائم طبیعی سونامی، نقش رسانهها در اطلاعرسانی، همکاری مردم با تیمهای امدادی و آموزش خانوادهها و مدارس مورد تأکید قرار گرفت تا فرهنگ ایمنی و واکنش سریع در برابر بلایای طبیعی در جامعه نهادینه شود.
این مانور با حضور گسترده مردم محلی و نیروهای امدادی در محورهای آمادگی، هماهنگی، واکنش سریع، هشدار و ایمنی جامعه با موفقیت اجرا شد.
نظر شما