مانور سونامی با تمرین آمادگی برای زمین‌لرزه ۹ ریشتری در جاسک برگزار شد

جاسک ـ مانور منطقه‌ای مقابله با سونامی با هدف افزایش آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری جوامع ساحلی، در ساحل روستای بَحل از توابع شهرستان جاسک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در این رزمایش بزرگ که با مشارکت فرمانداری جاسک، مدیریت بحران استان هرمزگان، کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس‌شناسی یونسکو (IOC)، جمعیت هلال‌احمر، سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای اجرایی برگزار شد، «سناریوی شماره ۳» تعریف‌شده از سوی یونسکو مبنای عملیات قرار گرفت.

بر اساس این سناریو، زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۹ ریشتر در گسل مکران در مرز ایران و پاکستان شبیه‌سازی شد که طی آن پیش‌بینی می‌شود امواجی به ارتفاع حدود ۶ متر تنها در مدت ۲۲ دقیقه به سواحل بَحل برسند.

صمد حمزه‌ای، رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی هرمزگان با اشاره به اهداف این تمرین گفت: این مانور با هدف ارتقای آمادگی عمومی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و کاهش خطرپذیری سواحل اجرا شد. روستای بَحل به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و نزدیکی به گسل مکران، مکان مناسبی برای اجرای آزمایشی مسیرهای تخلیه و سیستم‌های هشدار بود.

او افزود: در جریان رزمایش، مباحثی چون شناسایی علائم طبیعی سونامی، نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، همکاری مردم با تیم‌های امدادی و آموزش خانواده‌ها و مدارس مورد تأکید قرار گرفت تا فرهنگ ایمنی و واکنش سریع در برابر بلایای طبیعی در جامعه نهادینه شود.

این مانور با حضور گسترده مردم محلی و نیروهای امدادی در محورهای آمادگی، هماهنگی، واکنش سریع، هشدار و ایمنی جامعه با موفقیت اجرا شد.

