به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح امروز، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، یکی از سایت‌های خبری مبنی بر بروز اختلاف میان شرکت‌های پالایشی و دولت در خصوص میزان تخفیف نرخ خوراک منتشر کرده بود؛ اما ناصر عاشوری دبیر انجمن صنعت پالایش، در گفت‌وگو با سازمان بورس با رد اختلاف‌نظر بین صنعت پالایش و دولت، از انجام مکاتبه با دولت‌مردان برای اصلاح نرخ‌ها در صنعت پالایش خبر داد.

عاشوری توضیح داد: پالایشگاه‌ها پیش‌تر در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری، اعتراض خود را به شرایط کنونی در تعیین نرخ خوراک، نفت‌خام، میعانات و دستمزد اعلام کرده بودند.

این گزارش حاکی است: پیش‌تر و در تیر امسال نامه‌ای به امضای رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری به وزارت نفت ارسال شده بود. در این نامه درخواست اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی مطرح شده بود. به دنبال آن هیأت وزیران در قالب مصوبه‌ای ۴ بندی موضوع را حل و فصل کرد.

دبیر انجمن صنعت پالایش با اشاره به این موضوع تاکید کرد: این مکاتبات و پیگیری‌ها در نهایت موجب شد هیأت وزیران در قالب مصوبه‌ای وزارت نفت را مکلف کند تا با مشارکت انجمن صنعت پالایش، قیمت‌ها را مصوب و اعلام کند.