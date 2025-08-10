کاهش ۵۰ درصدی سود پالایشی در یک سال

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی پالایش کشور در نشست خبری گفت: این صنعت باید حفظ و تقویت شود و روی پای خود بایستد در جنگ ۱۲ روزه نهایت ایثار و فداکاری کارکنان پالایش را دیدیم و در این مدت محصولات بنزین و گازوئیل را افزایش دادند تا کشور بی نیاز باشد.
وی ادامه داد: ماهیت کار شرکتهای پالایشی پرخطر است و در دو سال اخیر نزدیک به ۲۰ نفر را در حوادث از دست دادیم.
عاشوری خاطر نشان کرد: یکی از دلایل این مباحث کهولت سن پالایشگاهها است زیرا برخی از پالایشگاهها بیش از ۱۲۰ سال سن دارند و به همین اندازه که سن دارند مستهلک شدند و عمر مفید خود را از دست دادهاند.
به گفته وی در کشورهای پیش رفته پالایش را به روز رسانی کردهاند.
عاشوری اضافه کرد: به دلیل نبود امکانات و تجهیزات به روز این مخاطرات را مضاعف میکند در کشورهای پیش رفته از ربات برای اطفای حریق استفاده میشود و ما به دلیل نداشتن این امکانات ناچاریم از نیروی انسانی استفاده کنیم.
به گفته این مقام صنفی ما در ۹ سال گذشته در تولید سیر صعودی داشتیم و از ۵۷ میلیون لیتر به ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل رسیدیم.
وی افزود: سود ما نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و مطالبات پرداخت نشده از دولت داریم.
وی با اشاره به ما به عنوان انجمن صنفی پالایش از این مجموعهها دفاع میکنیم خاطر نشان کرد: ما در تولید بنزین به خودکفایی رسیدیم اما عوامل متعدد از جمله ضعف خودروسازی، قاچاق و..... منجر به پیشی گرفتن مصرف از تولید شد.
به گفته عاشوری میانگین مصرف و قاچاق غیر متعارف است در حالی که تولید منطقی و تضمینی است.
وی ادامه داد: در حالی که قانونا قیمت گذاری بر اساس قیمت گذاری انجمن پالایش بود و این اقدام اقدامی غیر قانونی است.
دبیر هیئت مدیره انجمن پالایش کشور تاکید کرد: همه دولتها دوست دارند اختیارات بیشتری داشته باشند تا بتوانند امر و نهی کنند و با یک مصوبه شرکت دولتی امکان لغو مصوبه دولت وجود ندارد.
وی در رابطه با پالایشگاههای مینی فاینری توضیح داد: تقریباً دو سال است که مینی فاینری ها ساماندهی شوند یعنی واحدهای کوچکی که میتوانند واحدهای ۴۰ هزار بشکه را هدایت کنند تا در شرایط عادی امکان صادرات داشته باشند و در شرایط جنگی در خدمت دولت باشند.
وی افزود: اگر در شرایط جنگ یکی از پالایشگاههای ما دچار سانحه میشد بخشی از کشور دچار کمبود بنزین میشد در حالی که شرایط برای مینی فاینری ها به این شکل نیست.
به گفته وی آنطور که مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی میگوید فاز اول ادیش جنوبی تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
نظر شما