به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ناصر شریفی، نماینده مردم بندرلنگه، پارسیان و کیش در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان مشاور عالی دبیر منصوب شد.

شریفی از مدیران باتجربه و فعال در حوزه‌های اقتصادی و پارلمانی است.

از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به نمایندگی ادوار مجلس شورای اسلامی، عضویت در هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی فولاد، مشاور پارلمانی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و نایب‌رئیسی فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.