  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

نماینده سابق بندر لنگه مشاور عالی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد شد

نماینده سابق بندر لنگه مشاور عالی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد شد

بندرعباس- با حکم رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ناصر شریفی به عنوان مشاور عالی دبیر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ناصر شریفی، نماینده مردم بندرلنگه، پارسیان و کیش در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان مشاور عالی دبیر منصوب شد.

شریفی از مدیران باتجربه و فعال در حوزه‌های اقتصادی و پارلمانی است.

از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به نمایندگی ادوار مجلس شورای اسلامی، عضویت در هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی فولاد، مشاور پارلمانی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و نایب‌رئیسی فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

کد خبر 6623377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      تبریک به مهندس شریفی

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها