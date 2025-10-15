به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ناصر شریفی، نماینده مردم بندرلنگه، پارسیان و کیش در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان مشاور عالی دبیر منصوب شد.
شریفی از مدیران باتجربه و فعال در حوزههای اقتصادی و پارلمانی است.
از جمله سوابق اجرایی وی میتوان به نمایندگی ادوار مجلس شورای اسلامی، عضویت در هیئتمدیره صندوق بازنشستگی فولاد، مشاور پارلمانی شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی و نایبرئیسی فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
