به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، ابوالفضل اسدی گفت: در شرایطی که منابع نقدینگی کشور محدود و نیاز به بهبود شاخصهای شبکه برق و پاسخگویی به رشد بار مصرفی هر سال بیش از پیش احساس میشود، شرکت توانیر برای تسریع در اجرای طرحهای حیاتی و مدیریت بهینه منابع، اقدام به اولویتبندی طرحهای مرتبط میکند که در مرداد ماه سال جاری از طریق جلسات متعدد با شرکتهای برق منطقهای، توزیع و مدیریت شبکه برق ایران به شرکتها ابلاغ شده و با هدف عبور موفق از اوج بار سال آتی انتخاب شدهاند.
وی ادامه داد: اولویتهای انتخاب طرحها به ترتیب رفع محدودیتهای انتقال و فوق توزیع، تأمین بار مشترکین جدید و ارتقای قابلیت اطمینان و پایداری شبکه بوده است.
اسدی همچنین افزود: در مجموع، برای سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۶۱ طرح حیاتی با ظرفیت ۱۱,۱۷۰ مگاولت آمپر و بیش از ۲,۱۰۰ کیلومتر مدار خط درنظر گرفته شده که برای اجرای آنها اعتبار مورد نیاز بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
وی اظهار داشت: شرکت توانیر به منظور تسریع در اجرای این طرحها، علاوه بر نظارت هفتگی و استفاده از سامانه مدیریت طرحهای انتقال، بازدید دورهای را انجام میدهد و هماهنگیهای لازم را برای تحویل به موقع ۶۲ دستگاه ترانسفورماتور قدرت با شرکتهای سازنده صورت داده است.
به گفته اسدی، تاکنون پیشرفت کلی طرحها به حدود ۴۷ درصد رسیده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در پایان خاطرنشان کرد: امید است با اجرای موفق این طرحها، شاهد کاهش محدودیتهای شبکه انتقال و عبور موفق از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ باشیم.
