به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در نشست بررسی طرح‌های تولید و مسائل قراردادی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اهمیت راهبردی این شرکت در تحقق اهداف تولیدی کشور گفت: این نشست با تمرکز بر دو محور اساسی بررسی الزامات افزایش تولید و رفع تنگناهای عملیاتی در میدان‌های در حال بهره‌برداری و تسریع در اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه به‌منظور صیانت از محیط‌زیست و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مدیران میدانی در تحقق برنامه‌های تولیدی افزود: افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تقویت هماهنگی میان ستاد و صف از عوامل کلیدی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده است.



ابراهیم پیرامون، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیران ارشد این شرکت در ادامه این نشست، گزارشی از وضع تولید، اقدام‌های انجام‌شده برای تحقق اهداف سال جاری و آخرین وضع طرح‌های بهسازی تأسیسات، خطوط لوله و جمع‌آوری گازهای مشعل ارائه کردند.