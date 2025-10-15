فیلم مستند «گلچهره» از نوشهر برگزیده جشنواره ملی «ایران مهر» شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «گلچهره» به عنوان نماینده شهرستان نوشهر از استان مازندران، موفق شد در بخش مستند جشنواره ملی «ایران مهر» عنوان اثر منتخب را کسب کند.

این جشنواره با دریافت ۱۷۶۹ اثر از سراسر کشور برگزار شد که از میان آثار ارسالی، ۹۲ اثر به مرحله نهایی راه یافتند. در بخش فیلم کوتاه، ۱۴ فیلم مستند و ۱۲ فیلم داستانی توسط هیئت داوران مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند.

فیلم مستند «گلچهره» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سارا ملان و ستایش لهراسبی، از تولیدات موفق غرب مازندران به‌شمار می‌رود. در این اثر، سارا ملان علاوه بر تحقیق و پژوهش، وظایف فنی چون فیلم‌برداری، صدابرداری، تدوین، اصلاح رنگ و نور، صداگذاری و انتخاب موسیقی را نیز برعهده داشته است.

حسین عریانی‌پور، به عنوان طراح تیتراژ و پوستر، عکاس و مسئول تولید در این پروژه نقش داشته است.

شایان ذکر است که فیلم مستند «گلچهره» با حمایت و مشارکت کانون فرهنگی هنری مساجد غرب مازندران تولید شده است. در همین راستا از همراهی و پشتیبانی حجت‌الاسلام والمسلمین علیخانی، مدیر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد غرب استان، قدردانی به‌عمل آمده است.