کشف ۵۰ میلیارد کالای قاچاق در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر آذرپرند از کشف ۴ هزارو ۵۹۴ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۳۰۶ عدد قرص غیر مجاز و تعداد ۶هزارو ۸۷۵ قلم مواد خوراکی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در سنندج خبر داد.

وی بیان کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی یک انبار حاوی اقلام کالای قاچاق در یکی از محلات سنندج شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازدید از انبار مورد نظر ۴ هزارو ۵۹۴ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۳۰۶ عدد قرص غیر مجاز و تعداد ۶هزارو ۸۷۵ قلم مواد مواد خوراکی قاچاق کشف کردند.

رئیس پلیس امنت اقتصادی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.