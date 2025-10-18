  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

سردار افشاری: ۸۶۱ کولر گازی قاچاق در شهر ری کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۸۶۱ دستگاه کولرگازی قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بیان کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در شورآباد تخلیه و نگهداری می‌شود که توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و قرار است در بازار تهران توزیع شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی تیمی از مأموران به محل اعزام شده و در بازرسی از محل نیز مشخص شد ۸۶۱ دستگاه کولرگازی قاچاق خارجی در محل انبار شده که فاقد مدارک معتبر و قانونی بوده و در سامانه گمرکی کشور نیز ثبت نشده است.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، یادآور شد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.

