سردار افشاری: ۸۶۱ کولر گازی قاچاق در شهر ری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بیان کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در شورآباد تخلیه و نگهداری می‌شود که توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و قرار است در بازار تهران توزیع شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی تیمی از مأموران به محل اعزام شده و در بازرسی از محل نیز مشخص شد ۸۶۱ دستگاه کولرگازی قاچاق خارجی در محل انبار شده که فاقد مدارک معتبر و قانونی بوده و در سامانه گمرکی کشور نیز ثبت نشده است.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، یادآور شد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.