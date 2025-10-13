فائو آمادگی کامل برای همکاری با بخش کشاورزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ با حضور وزیر جهاد کشاورزی و متولیان امر با شعار «رسالت ما، تغذیه آینده» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد.

فرخ طایرو، نماینده سازمان فائو در ایران گفت: وظیفه سازمان فائو برای بهتر کردن سطح تأمین مواد غذایی برای مردم جهان است.

وی افزود: نقش ایران در این حوزه به دلیل شرایط خاص اقلیمی و دسترسی به آب‌های آزاد، مهم است و روندی موفق در بخش کشاورزی منطقه داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشاورزی در اقتصاد ایران نقش بسیاری دارد، ادامه داد: این کشور دستاوردهای خوبی در بخش کشاورزی دارد و می‌تواند تسهیلگر در سایر کشورها باشد.

نماینده فائو در ایران اظهار کرد: دستاوردهای فنی در کشاورزی ایران کمک‌کننده در سطح بین‌المللی بوده و کار فائو همکاری با کشورها برای تأمین بهترین مواد غذایی برای مردم جهان است.

طایرو با اشاره به بخش‌های فعال بخش خصوصی و دولتی، عنوان کرد: بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فعالیت خوبی دارد که همکاری‌های ما را پررنگ‌تر می‌کند تا بتوانیم در نتیجه این همکاری مشترک با کشورها نقشه راه آینده مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌های دقیق تدوین شود.

نماینده فائو در ایران گفت: ما آمادگی کامل برای همکاری با بخش کشاورزی ایران داریم که می‌تواند دستاوردها را به اشتراک گذارد.