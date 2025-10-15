عرضه گوشت گوساله زیر ۷۰۰ هزار تومان به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ در حاشیه نمایشگاه دام و طیور ایران، مسعود نمازی یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی غذا در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از مؤلفه‌های مهم در تمام کشورهای جهان امنیت غذایی است. اهمیت این موضوع بارها در سخنان معظم رهبری به ویژه در تأمین کالاهای اساسی تکرار شده است.

وی افزود: یکی از خط قرمزهای وزارت جهاد کشاورزی تأمین این کالاها به وفور و در حد نیازها است تا اقلام در تولید محصولات نهایی به موقع دست تولیدکنندگان برسد.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین نهاده‌های دامی، تنش‌های آبی تولید کشور را کاهش داد و مشکلاتی را به وجود آورد و در ادامه با پیش آمدن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چالش‌ها نمود بیشتری پیدا کرد.

این مسئول دولتی یادآور شد: اما بلافاصله موضوع تأمین نهاده‌های دام و طیور به مقدار مورد نیاز پیگیری شد. مهم‌ترین چالشی که وزارت جهاد کشاورزی را رنج می‌دهد موضوع تأمین ارز است. مشکل ارزی سبب شده تا در تأمین برخی کالاها سکته داشته باشیم.

نمازی با بیان اینکه بخش خصوصی همواره بازوی اجرایی خوبی برای بخش دولتی بوده است، تصریح کرد: برخی شرکت‌های خصوصی هنوز موفق به گرفتن ارز سال گذشته خود نشده‌اند و این امر در تجارت آنها با کشور مبدا، اشکالاتی را در واردات کالاهای اساسی مورد نیاز ایجاد کرده است.

این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه حمایت بیشتری از سوی بانک مرکزی لازم است، اظهار کرد: قول داده شده حمایت‌های بیشتری می‌شود بنابراین، از یک ماه آینده شرایط در بازار کالاهای اساسی پایدارتر شود.

وی در خصوص تخصیص یک میلیارد دلار ارز در دوران جنگ تحمیلی در کجا هزینه شد، توضیح داد: روند این تخصیص در حال طی شدن است. هنوز بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان موفق به دریافت ارز مورد نظر نشده‌اند. تخصیص ارز دارای وقفه بوده و معمولاً چندین ماه زمان می‌برد تا بانک مرکزی ارز را تخصیص دهد. بنابراین، ما درخواست داریم تا بانک مرکزی در مدت کوتاه‌تری ارز مورد نیاز را تخصیص دهد.

این مسئول دولتی درباره انحصار واردات بعضی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی در اختیار برخی گروه‌ها و افراد، گفت: به استثنا روغن واردات هیچ کالای اساسی بیش از ۲۵ درصد در اختیار افراد نیست. در واقع وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برنامه‌ریزی و سهمیه‌بندی که در سامانه ثبت سفارش محصولات دارد هر گروه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد واردات یک محصول را بر عهده دارند.

نمازی از کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار خبر داد و گفت: قرار است گوشت گرم گوساله وارداتی از پاکستان به مبلغ هر کیلو گرم زیر ۷۰۰ هزار تومان در فروشگاه‌های سراسر کشور عرضه شود.

این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: همچنین فردا قیمت مصوب گوشت گوسفند وارداتی هم اعلام خواهد شد تا این پروتئین دامی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.